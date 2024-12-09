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مقتل جندي "إسرائيلي" في جنوب لبنان

09 ديسمبر 2024 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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أعلنت مصادر عبرية، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقالت القناة 12 العبرية، إن بلدية الاحتلال "بيت شيمش" غرب القدس أعلنت مقتل الرائد بنيامين دستو نغوسا في جنوب لبنان.

وأشارت بلدية الاحتلال إلى أن "نغوسا" هو القتيل رقم 17 من المدينة الذي يقتل في هذه الحرب.

والسبت الماصي، أعلنت مصادر عبرية، مقتل جندي إسرائيلي و3 إصابات بحالة حرجة، وعدد آخر من الإصابات بجروح متفاوتة في حدث أمني في جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عدد من الجنود الإسرائيليين دخلوا حقلاً للألغام عند الحدود مع لبنان ما أدى إلى انفجار كبير وسقوط عدد من الإصابات، قرب الناقورة داخل أراضي جنوب لبنان. 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى

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