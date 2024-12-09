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المعارضة السورية تسيطر على طرطوس واللاذقية

09 ديسمبر 2024 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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المعارضة السورية تسيطر على طرطوس واللاذقية

نقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤول في محافظة اللاذقية قوله إن المعارضة المسلحة تسيطر بشكل كامل على محافظتي طرطوس واللاذقية.

وأضافت أن القوات المسلحة للمعارضة لا تعتزم اقتحام القواعد العسكرية الروسية التي تعمل بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق أعلنت المعارضة السورية المسلحة أمس الأحد أنها أكملت السيطرة على مدينة منبج شمال شرق حلب بعد معارك مع الوحدات الكردية، كما سيطرت على مدينة جبلة قرب قاعدة حميميم الروسية بمحافظة اللاذقية.

وقبيل هذا الإعلان، قالت وكالات للأنباء إن الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة سيطر على 80% من المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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