فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بحماية قوَّات الاحتلال.. عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل جندي "إسرائيلي" في جنوب لبنان

"دون تفعيل صافرات الإنذار".. انفجار طائرة مسيَّرة في مبنى بمستوطنة "يفني" جنوب فلسطين المحتلَّة (شاهد)

الإعلان عن برنامج الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة خارج الوطن

"ضرباتٌ اقْتصاديَّة مُوجِعة".. استنزافُ قطاع السياحة للعام الثَّاني لدى الاحتلال

حظر سفر الرئيس الكوري والمعارضة تتهم الحزب الحاكم بانقلاب ثاني

تحديث التسجيل في رابط إنقاذ الطفل للمساعدات النقدية

وفدُ حماس يُغادر القاهرة وهذا أبرز ما بحثَه مع وزير المُخابرات العامَّة

الاحتلال يهاجم خلال الليل العشرات من طائرات "ميغ 29" في سورية

والدة أسير لدى المقاومة تكشف عن "تفاؤل حذر" بعد لقاء نتنياهو

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 9 ديسمبر

09 ديسمبر 2024 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
...
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 9 ديسمبر

تعرّف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم.

تشهد أسعار الصرف في فلسطين، اليوم الإثنين 9 ديسمبر، استقرارًا طفيفًا في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.68-3.71، بيع.

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.74-4.78، بيع.

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.13، بيع.

- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.77-0.78، بيع.

- اليورو مقابل الدولار: شراء 0.90-0.96، بيع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#صرف العملات #الدولار اليوم #الشيكل اليوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة