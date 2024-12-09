أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 9 ديسمبر

تعرّف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم.

تشهد أسعار الصرف في فلسطين، اليوم الإثنين 9 ديسمبر، استقرارًا طفيفًا في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.68-3.71، بيع.

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.74-4.78، بيع.

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.13، بيع.

- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.77-0.78، بيع.

- اليورو مقابل الدولار: شراء 0.90-0.96، بيع.

المصدر / فلسطين أون لاين