تحديث التسجيل في رابط إنقاذ الطفل للمساعدات النقدية

أعلنت منظمة إنقاذ الطفل الدولية "save the children international" عن استمرار استقبالها في طلبات المساعدة النقدية التي أطلقتها منذ أشهر.

ويبحث مواطنون كثر عن الرابط والذي يرفقه "فلسطين أون لاين" في إطار خدمة المواطنين وتسريع الوصول إلى الرابط والتسجيل فيه.

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وفي بيانات المنظمة الأولى ذكرت أنها ستعطي الأولوية للأسرى التي لديها أطفال أقل من 10 أعوام، وذلك بالتسجيل عبر الرابط.

ونوهت إلى أنها ستقوم بمتابعة الطلبات المقدمة في أسرع وقت، وأنها حريصة على الحفاظ على جميع المشاركين في برنامج الاستجابة الإنسانية.

للتسجيل في رابط منظمة إنقاذ الطفل انقر هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين