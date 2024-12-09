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الاحتلال يهاجم خلال الليل العشرات من طائرات "ميغ 29" في سورية

09 ديسمبر 2024 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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أرشيفية

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مهاجمة طائرات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواقع في سورية ليلة أمس.

وفي التفاصيل قالت القناة 14 العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي" هاجم خلال الليل العشرات من طائرات "ميغ 29" التابعة للجيش السوري.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أخرى، بأن "القوات الجوية الإسرائيلية" شنت خلال الساعات الماضية هجمات استهدفت نحو 100 موقع في سوريا، تزامنا مع التحولات السياسية والعسكرية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأضافت أن الهجمات تضمنت مواقع استراتيجية، منها أنظمة صواريخ متقدمة، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لتصنيع الذخائر.

من جهتها، نقلت يديعوت أحرونوت عن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن "الجيش" استولى الليلة على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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