والدة أسير لدى المقاومة تكشف عن "تفاؤل حذر" بعد لقاء نتنياهو

كشفت والدة الأسير لدى المقاومة في غزة، عومر شيم توف، عن تفاؤل حذر شاب أهالي الأسرى المحتجزين في غزة بعد لقاءهم مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت والدة الأسيرة في معرض تصريح لها لوسائل الإعلام اليوم الإثنين: "خرجنا بتفاؤل حذر، هذه هي المرة الأولى التي قال لنا بصوته إن الوقت قد حان لإتمام الصفقة".

من جهتها أكدت الوزيرة في حكومة نتنياهو عن حزب الليكود غيلا غامليئيل، أن أي صفقة ستُعرض ستحظى بأغلبية ساحقة في الحكومة، وأن هناك دعم واسع لإطلاق سراح الأسرى.

وأضافت غامليئيل حول التقدم في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى: "كلما قللنا الحديث كان أفضل، هناك مفاوضات جارية، وآمل أن نتمكن من تقديم أخبار جيدة للعائلات وللأسرى، إن إنقاذ أي شخص وإعادة الأسرى، وحتى الجثامين، هو هدف هذه الحرب".

وكان نتنياهو التقى مساء أمس الأحد ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدا أن هناك فرصة متزايدة لإبرام صفقة مع حركة حماس.

وقال نتنياهو خلال حديثه مع ممثلي عائلات الأسرى، إن "سقوط نظام بشار الأسد في سوريا قد يدفع نحو إبرام صفقة تبادل أسرى في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين