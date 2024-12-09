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الاحتلال يهدمُ منزلين في الولجة غرب بيت لحم

09 ديسمبر 2024 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
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هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال ههدم منزلين يعودان للمواطنين وليد ونبيل أبو التين؛ بحجة البناء دون ترخيص، عقب اقتحام بلدة الولجة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين في الضفة بما فيها القدس، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#هدم منازل #الحرب على غزة #قرية الولجة #طوفان الأقصى

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