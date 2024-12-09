وفدُ حماس يُغادر القاهرة وهذا أبرز ما بحثَه مع وزير المُخابرات العامَّة

غادر وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور خليل الحية العاصمة المصرية القاهرة، بعد لقاء مع وزير المخابرات العامة.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إن وفد الحركة غادر أمس الأحد، القاهرة بعد أن عقد لقاءً مع وزير المخابرات العامة بحثا خلاله جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع.

وأكد وفد حماس حرصه على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على شعبنا.

ويوم الجمعة، أكد القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، أن الوسطاء الدوليين استأنفوا المفاوضات مع الحركة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن الحركة لا تزال متمسكة بمطالبها الأساسية التي تمسكت بها خلال الجولات السابقة من المفاوضات.

وقال القيادي نعيم، في تصريحات لوكالة "أسوشيتدبرس"، إن حركة حماس متمسّكة بالمطالب الأساسية التي تشبثّت بها خلال الجولات السابقة من المفاوضات، بما في ذلك تطبيق وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وحق الفلسطينيين النازحين داخلياً في غزة في العودة إلى منازلهم.

وفي الوقت نفسه، أشار نعيم إلى أن الحركة مستعدة لإظهار مرونة بشأن تنفيذ ذلك، بما يشمل الجدول الزمني لانسحاب القوات "الإسرائيلية" من الأجزاء الرئيسية بقطاع غزة.

ويوم الخميس، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، موافقتها على المقترح المصريّ حول تشكيل لجنة الإسناد المحتمعي لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب المتواصلة للشهر الـ 14 تواليًا.

وذكرت الحركة، في بيان صحافي، أن وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت، أن الوفد أجرى حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

المصدر / فلسطين أون لاين