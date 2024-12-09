تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الإثنين 9 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين، اليوم الإثنين، الموافق 9 ديسمبر، انخفاضَا طفيفًا في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 الى 4 درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو مشمس غالباً إلى غائم جزئي أحياناً، بينما ليلاً يسود جو بارد بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة غالباً إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 10 كم/س.

* البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 48٪.

المصدر / فلسطين أون لاين