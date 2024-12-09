الاحتلال ينفِّذ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضّفة الغربيّة

شنَّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها تحقيق ميداني واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة.

وقالت سرايا القدس-كتيبة نابلس، في بلاغ مقتضب، إن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومخبم بلاطة، واستهدفوها بزخات كثيفة من الرصاص.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 22 شابًا خلال اقتحام واسع لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وحولت منزلًا لثكنة عسكرية وحققت مع المعتقلين داخله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال الاقتحام المستمر لبلدة يعبد.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي القرعان بالمدينة واعتقلت المواطن سليمان القيسي وأبناءه حمدي ومحمد وشقيقه نضال.

وصادرت قوات الاحتلال تسجيلات الكاميرات خلال مداهمة أحد المنازل في مدينة قلقيلية.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد علي غيظان أبو عوض ونجله علي محمد عوض خلال اقتحام بلدة قبيا غرب رام الله.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد شرقي رام الله، عقب مداهمة منازل المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات