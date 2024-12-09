آخر التَّطوُّرات.. حربُ "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخلُ يومها الـ 430 تواليًا

دخلت حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 430 تواليًا، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 48 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و708 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و050 مصابًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفقاً لتقرير وزارة الصحة أمس الأحد.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، شنّت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، غارةً على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما واصل الاحتلال عملية نسف منازل سكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة تجاه مناطق شرق جباليا البلد شمالي قطاع غز، كما استهدف الطيران الحربي منزلاً بمحيط مدارس أبو حسين في مخيم جباليا.

في المحافظة الوسطى، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية، النار على مناطق شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قصفت المدفعية مناطق شرقي مخيّم المغازي.

وأفادت مستشفى العودة، بوصول عدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال شقة تعود لعائلة القشطان في برج يافا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما اندلع حريق كبير داخل بركس في شارع محطة الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات؛ جراء قصف مدفعية الاحتلال.

في رفح، نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في مدينة رفح، كما أطلقت آليات الاحتلال تطلق النار تجاه خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين