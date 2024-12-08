الأونروا: مليون نازح فلسطينيّ بغزَّة معرَّضون لخطر الموت بردًا في هذا الشِّتاء

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأحد، إن النازحين بغزة يحتاجون إلى الحماية من المطر والبرد، ولم يتم تلبية سوى حوالي 23 بالمئة من احتياجاتهم.

وأوضحت المنظمة الأممية، عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "نحو مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة معرضون لخطر البرد والأمطار هذا الشتاء".

وفي منشور منفصل، قالت الأونروا إن "الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة يبحثون بين أنقاض منازلهم المدمرة لإنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم بعد القصف الإسرائيلي المستمر".

وشددت قائلة: "مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، تزداد أعداد الضحايا المدنيين وتتحول المنازل والبنية التحتية إلى أنقاض، والتكلفة البشرية لهذه الحرب لا تطاق".

كما نشرت الأونروا صورا تظهر حجم الدمار نتيجة قصف طائرة مروحية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة "المشاعلة" جنوب غرب مدينة دير البلح (وسط).

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة حصدت أرواح عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.