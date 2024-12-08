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منذ 3 أشهر.. الاحتلال يمنع دخول حليب الأطفال إلى غزة

08 ديسمبر 2024 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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منذ 3 أشهر.. الاحتلال يمنع دخول حليب الأطفال إلى غزة 

قال مسؤول طبي اليوم الأحد إن الأزمات الإنسانية والصحية تتفاقم في ظل مع القيود المفروضة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المواد الأساسية إلى قطاع غزة.
وأفاد الدكتور أحمد الفرا، مدير مستشفى التحرير للأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، في تصريحات صحفية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول حليب الأطفال منذ ثلاثة أشهر، ما أدى إلى أزمة حادة في توفيره بعد نفاده من الأسواق.
وأشار الفرا إلى خطورة عدم توفر الحليب والتراكيب الخاصة، سواء في المستشفيات أو الصيدليات، حيث يعتمد الأطفال، خصوصا الرضع، بشكل حيوي على هذا المصدر الغذائي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الفرا #حليب الاطفال

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