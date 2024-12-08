بلدية غزة: الاحتلال دمر 4 مضخات للمياه ومولدات كهربائية

قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا، إن عمليات القصف الإسرائيلي لبركة الشيخ رضوان والمنطقة المحيطة بها شمالي المدينة، أدت إلى تدمير 4 مضخات من أصل 5 إضافة إلى المولدات الكهربائية الاحتياطية.

وأشار مهنا في تصريح صحفي اليوم الأحد، لحدوث هبوط خرساني مفاجئ لمبنى البركة، لافتًا إلى أن ذلك يُهدد بتوقف تشغيل المضخات وحدوث انهيار كامل للمنطقة.

وبيّن المتحدث باسم البلدية، أن العمل داخل البركة ومرافقها يُشكل خطورة على حياة العاملين في البلدية؛ بسبب التخوف من اتساع رقعة الهبوط وحدوث انهيار.

وشدد على أن طفح المياه الملوثة من البركة يُشكل خطرًا بالغرق على السكان المحيطين، لافتًا إلى أن الفريق الهندسي أكد وجود خطر حقيقي بانهيار كامل للأرضيات الخرسانية وغرف المضخات إذا لم يتم التدخل الفوري.

وأضاف مهنا، أن نقص الوقود والآليات يُعيق تشغيل مضخات خارجية وإصلاح الأضرار، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال دمر 85% من آليات بلدية غزة منذ بداية الحرب.

وناشد المتحدث، المؤسسات الدولية بالتدخل لمعالجة الأزمة ووقف الحرب وإدخال الوقود والمعدات اللازمة للبلدية.

وكانت بلدية غزة، قد حذرت في بيان سابق لها، من تسرب مياه الصرف الصحي لمراكز الإيواء المجاورة لبركة الشيخ رضوان، مشيرة إلى أن مياه الصرف الصحي طفحت في مختلف مناطق المدينة جراء تساقط الامطار في ظل تعطل الشبكات الخاصة بها وتدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفاقم تساقط الأمطار على قطاع غزة مشاكل الصرف الصحي في مدينة غزة، جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية للمدينة على مدار شهور الحرب المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2023.