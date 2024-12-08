مستوطنون يحرقون خيمة ويهاجمون عائلة في قرية المنيا جنوبي بيت لحم

أحرق مستوطنون، صباح اليوم الأحد، خيمة واعتدوا على مواطن وأفراد عائلته في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين أحرقت خيمة تحتوي على أعلاف لتربية الماشية في منطقة “واد الأبيض” في برية المنيا للمواطن أحمد كمال الطروة.

وجاء هذا الحرق للخيمة بعد يوم واحد من إحراق خيمة للسكن للمواطن الطروة.

واعتدى المستوطنون على المواطن الطروة وأفراد عائلته، وأثاروا حالة من الهلع والخوف، وأجبروهم على مغادرة أرضهم.

ونفذ المستوطنون عدة اعتداءات خلال الفترة الماضية، بحق المواطنين وممتلكاتهم في برية المنيا، عبر حرق الأشجار والمحاصيل الزراعية والاستيلاء على معدات لتربية الماشية.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 4148 انتهاكاً للاحتلال في الضفة والقدس خلال الشهر الماضي، استشهد خلالها 32 مواطناً، كما أصيب 160 آخرين بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال ومسنون.

ووفق المركز، وصلت سلطات الاحتلال أعمالها الاستيطانية في عدة مناطق بالضفة، حيث بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية 25 نشاطاً استيطانياً، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية؛ فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنون 247 اعتداءً.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وسع جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن 808 شهداء، وأكثر من 11 ألفا و900 معتقل فلسطيني من الضفة المحتلة بما فيها القدس، وذلك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين