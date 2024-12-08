6 شهداء في خرق إسرائيلي جديد لوقف إطلاق النار مع حزب الله

استشهد 6 أشخاص وأصيب 5 آخرون، الليلة الماضية، في غارتين إسرائيليتين جنوب لبنان، ضمن استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية: إن 6 شهداء و5 مصابين وصلوا المشافي جراء غارتين إسرائيليتين على بلدتي بيت ليف ودير سريان جنوبي البلاد.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان اخترقته قوات الاحتلال عشرات المرات ما أدى إلى العديد من الشهداء والجرحى.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، يرتفع بذلك عدد خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 10 أيام إلى 158 خرقًا، أوقعت إجمالا 20 قتيلا و23 جريحا، وذلك في إحصائية للوكالة استنادا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

وتركزت خروقات أمس السبت في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وشملت قصفا بالطيران الحربي والمسير وتفجير منازل ومبان.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله، بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ودفعت الخروقات الإسرائيلية حزب الله إلى الرد، الاثنين الماضي، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع رويسات العلم، العسكري في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب جيش الاحتلال تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4051 شهيدا و16 ألفا و648 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر / الأناضول