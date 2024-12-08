قيادة حماس تبحث مع عراقجي حرب الإبادة وانعكاسات التطورات الإقليمية

استقبل رئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش، مساء أمس السبت، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان في استقبال الوزير الإيراني، وفد من قيادة حركة حماس برئاسة درويش الذي يشغل أيضأ رئاسة مجلس شورى الحركة.

وبحث الجانبان حرب الإبادة في غزة والتطورات الإقليمية والدولية المختلفة وانعكاساتها.

واستعرض درويش ما يقترفه الاحتلال من حرب إبادة مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني والتجويع المستمر للمواطنين ومنع إمدادات المياه والطعام وتدمير ونسف المباني والمنشآت السكنية والبنى التحتية وإنهاء مظاهر الحياة وخاصة في شمال قطاع غزة الذي حوله الاحتلال إلى منطقة أشباح.

كما تطرق رئيس المجلس القيادي إلى الأوضاع في الضفة والقدس وما يعانيه الاسرى في سجون الاحتلال متطرقا إلى نتائج اللقاءات الوطنية التي جرت في القاهرة بين وفدي حركتي فتح وحماس بدعوة ورعاية مصرية كريمة.

وأكد درويش أن وقف الحرب والعدوان هو العنوان الرئيس لأي اتفاق، موضحا أن حماس منفتحة على أي عروض يتقدم بها الوسطاء في إطار مصلحة شعبنا وإنهاء معاناته.

وشدد على ضرورة تكثيف الدعم لأهلنا في غزة وإفشال مخططات الاحتلال الخبيثة عبر المجازر والحصار والتجويع.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء على موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، مشيدا بتضحيات وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأكد عراقجي على استمرار دعم إيران لنضال الشعب الفلسطيني وجهاده ضد الاحتلال وتعزيز صموده في مختلف المحافل والسبل.

وقال إن الشعب الفلسطيني ضرب أمثلة مميزة في الثبات والعطاء خلال هذه الحرب الاستثنائية، وقدم نماذج عالية في المقاومة بما يستحق تحقيق النصر.

المصدر / فلسطين أون لاين