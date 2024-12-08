مقتل ضابط إسرائيلي في هجوم للمقاومة برفح

أعلن مجلس مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية، مساء أمس السبت، مقتل ضابط في جيش الاحتلال، خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال مجلس “ماتيه بنيامين”: إن الرقيب أول أبراهام بن بنحاس، وهو ضابط في سلاح المدرعات التابع لقوات الاحتلال، قد قُتل في معارك رفح جنوب قطاع غزة، وفق القناة الـ “7” الإسرائيلية.

من جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، نقلًا عن مصدر عسكري (لم تُسمه)، بأن ضابطًا برتبة ملازم في سلاح المدرعات قُتل خلال معارك في قطاع غزة.

وتحدثت منصات المستوطنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعية، في وقت سابق اليوم، عن “حدث أمني صعب” لقوات الاحتلال في معارك قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين