آخر التَّطوُّرات.. حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 429 تواليًا

دخلت حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 429 تواليًا، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 46 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,664 شهيدًا و 105,976 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.



في مدينة غزة وشمال القطاع، استشهدت مواطنة وأصيب آخرين بقصف من الطيران المروحي استهدف شقة سكنية لعائلة الغفري بالقرب من مسجد اليرموك بمدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال 4 غارات على بيت لاهيا شمال غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

وأحرق جيش الاحتلال منازل سكنية في محيط جمعية التطوير ببيت لاهيا شمال غزة.

واستهدف الطيران الحربي شمال غرب مدينة غزة محيط الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

استشهدت الطفلة تولين أحمد التلمس (4 أعوام)، متأثرة بجراحها في قصف الاحتلال في محيط برج الشفاء غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال نسف فجر اليوم الأحد، منازل سكنية في مخيم جباليا شمال غزة.

واستشهد الطبيب ناصف أبو العمرين وزوجته وأطفاله في قصف الاحتلال منزله بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

واستشهد 3 مواطنين، وأصيب عدد آخر، مساء أمس السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة شاهين في محيط ساحة الشوا بمنطقة التفاح شرقي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، استشهد خمسة مواطنين جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة المشاعلة جنوب دير البلح وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

في خان يونس، استشهد المواطن محمد أبو مصطفى جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة بالقرب من مسجد الألباني بمنطقة النمساوي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

في رفح، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين