الدفاع المدني يعلن استشهاد أحد عناصره في قصف إسرائيلي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم السبت، استشهاد الضابط رائد يوسف سالم "أبو البيض" إثر قصف إسرائيلي.

وأوضحت المديرية أن الرائد سالم استشهد إثر استهدافه مع مجموعة من المواطنين بطائرة مسيرة إسرائيلية عند مدخل مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني إن سالم قضى نحبه بعد أن رفض النزوح من شمال القطاع، وأصر على البقاء في مستشفى كمال عدوان لمساعدة ضباط الإسعاف و الكوادر الطبية في تقديمهم الخدمة للمرضى والجرحى.

وباستشهاد سالم يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني خلال هذه الحرب إلى 89 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية الجماعية على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين