المحترفون الفلسطينيون..  الجسد في الملعب والعقل مع الأهل في غزة

يلعب عدد كبير من اللاعبين الفلسطينين المحترفين مع الأندية حول العالم، ويقدمون أداءً راقيًا ومتميزًا رغم عدم التواجد الذهني وغياب التركيز في الملعب.

اللاعبون يلعبون في ظروف استثنائية تختلف عن غيرهم، في ظل حرب الإبادة التي تتعرض لها بلادهم، حيث تتشتت أذهانهم في الملعب، مع انشغالهم وتفكيرهم بعائلاتهم وأهاليهم الذين يعانون ويلات الحرب.

اللاعب الدولي محمد بلح المحترف في صفوف نادي المقاولون العرب المصري، أنجب مولوده البكر دون أن يراه، مع ابتعاد زوجته وأهله عنه والمتواجدين في المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

بلح يعيش ظروف استثنائية تختلف عن كثير من اللاعبين، غادر غزة قبل إغلاق معبر رفح بأيام، على أمل أن تلتحق به زوجته، لكنها لم تتمكن، في حين منقسمين أهله نصفهم في الشمال والأخر في الجنوب.

ورغم ما يعانيه بلح، إلا أنه يقدم أفضل مستوى ويشارك بصفة أساسية، حيث سجل ثلث أهداف فريقه جعلته يتصدر بطولة دوري الدرجة الممتازة (ب) في مصر، ويواصل المنافسة على الصعود لدوري الشهرة والأضواء.

اللاعب خالد دادر المحترف في صفوف فريق ديبرتيفو دي فالكس، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة في إسبانيا، يلعب وأهله يعانون الجوع والقهر والحرمان في غزة.

يقول دادر لـ "فلسطين أون لاين"، "أنتهي من التدريب وأذهب مباشرة لمتابعة وسائل التواصل الإجتماعي لأعرف أخبار غزة واطمأن على أهلي، لا أعرف النوم ولا الراحة خوفا على أهلي ووضعهم المآساوي في الخيام، بعد فقد منزلنا ونزوحهم للجنوب".

وأضاف:" أتلقى دعم ومساندة من اللاعبين والجهاز الفني، لمعرفتهم بوضعي، ويلاحظون أنني دائما شارد الذهن، وكل تفكيري مرتبط بغزة.

وتمنى دادر أن يعود الهدوء والاستقرار للوضع في غزة، وأن يعيش أهلها بأمن وسلام، كبقية دول العالم.

اللاعب عبد الرحمن وشاح المحترف في صفوف الأهلي الأردني، يتواجد في الأردن لكن العقل مرتبط في غزة، وما يحصل فيها من قصف وتدمير.

وأكد وشاح، أنه لا يمكن أن لا يفكر الشخص بما يحصل في غزة، فأهلي وإخواني وأقاربي يعانون، وأترقب الأخبار كل لحظة خوفا من حصول مكروه لهم.

واختتم حديثه:"نعيش اللحظة مع الأهل في غزة، وننتظر في اي وقت أن يعلن عن صفقة تتضمن وقف إطلاق النار، ويعم السكينة والهدوء من جديد".

المصدر / فلسطين أون لاين