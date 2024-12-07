مستوطنون يعتدون على مواطنين وتجار مقدسيين في سوق القطانين

هاجم مستوطنون اعتداءات، مساء اليوم السبت، المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة القدس المحتلة.

واعتدى المستوطنون على مواطنين وتجار مقدسيين في سوق القاطنين التاريخي، والمفضي إلى المسجد الأقصى المبارك، تحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين واعتقال آخرين.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت نحو 10 مواطنين من محيط سوق القطانين واقتادتهم إلى معتقل القشلة في باب الخليل بالبلدة القديمة.

وأضاف الشهود أن من بين المعتقلين مواطنين من داخل أراضي الـ48، إضافة إلى المقدسيين إبراهيم الخياط وعبد الله بُقيلة وعدنان مسودة.

ويشار إلى أن الاستيطان تغلغل في سوق القطانين كما معظم أسواق البلدة القديمة، ووضعت الجمعيات الاستيطانية يدها على ثلاث غرف من الجهة الشمالية للسوق، إضافة إلى الاستيلاء على منازل تقع في الجهة الجنوبية كانت تسكنها عائلة الزوربا المقدسية.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا الشهر الماضي 310 اعتداء، وتركزت في محافظات رام الله بـ 273 اعتداءات، والخليل بـ 253 اعتداء ومحافظة نابلس بـ 204 اعتداء.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وسع جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن 808 شهداء، وأكثر من 11 ألفا و900 معتقل فلسطيني من الضفة المحتلة بما فيها القدس، وذلك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.