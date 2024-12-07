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قيادة حماس تبحث مع وزير المخابرات التركي التطورات الفلسطينية والإقليمية

07 ديسمبر 2024 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
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استقبل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وزير المخابرات التركي د. إبراهيم قالن في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحث الجانبان حرب الإبادة في غزة، والتطورات الإقليمية والدولية المختلفة وانعكاساتها.

وكان في استقبال قالن رئيس مجلس شورى حماس ورئيس المجلس القيادي محمد درويش، وعدد من أعضاء المجلس القيادي للحركة.

واستعرض درويش ما يقوم به الاحتلال من حرب إبادة مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني والتجويع المستمر للمواطنين ومنع إمدادات المياه والطعام وتدمير ونسف المباني والمنشآت السكنية والبنى التحتية وانهاء مظاهر الحياة وخاصة في شمال قطاع غزة الذي حوله الاحتلال إلى منطقة أشباح.

كما تطرق إلى الأوضاع في الضفة والقدس وما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، متطرقا إلى نتائج اللقاءات الوطنية التي جرت في القاهرة بين وفدي حركتي فتح وحماس بدعوة ورعاية مصرية كريمة.

من جهته، أكد وزير المخابرات د. إبراهيم قالن خلال اللقاء على موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الجمهورية لتحقيق وقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الدوحة #إبراهيم قالن

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