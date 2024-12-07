مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون ويخربون بئر مياه في ياسوف

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، أراض زراعية وأقدموا على تكسير وتقطيع 15 شجرة زيتون، وتخريب بئر مياه في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين أقدموا على تكسير 15 شجرة زيتون في منطقة حريقة عبدالله شمال شرق القرية تعود ملكيتها للمواطن جهاد صالح حسين.

وذكرت المصادر أن المستوطنين قاموا بتخريب بئر في منطقة حريقة عبد الرازق تعود ملكيته للمواطن زهير جميل عبد الرازق شرق البلدة.

يذكر، أن اعتداءات المستوطنين في قرية ياسوف متواصلة بشكل يومي. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا الشهر الماضي 310 اعتداء، وتركزت في محافظات رام الله بـ 273 اعتداءات، والخليل بـ 253 اعتداء ومحافظة نابلس بـ 204 اعتداء.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وسع جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن 808 شهيداً، وأكثر من 11 ألفا و900 معتقل فلسطيني من الضفة المحتلة بما فيها القدس، وذلك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.