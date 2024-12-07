الاحتلال يستولي على مركبات ومستوطنيه يهاجمون مواطنين

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على مركبات في بلدة بيرزيت شمال رام الله، فيما أصيب اثنين من المواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في بلدة الطيبة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال داهم البلدة، واستولى على المركبات.

كما فتشت قوات الاحتلال مركبات المواطنين، إضافة إلى إغلاق مدخل بيرزيت الشمالي بالبوابات الحديدية.

وفي الإطار أصيب مواطنان، مساء اليوم السبت، إثر الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين في بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأنها تعاملت مع إصابة شابين إثر الاعتداء عليهما من قبل المستعمرين في بلدة الطيبة، ونقلا إلى المستشفى.

وكان مواطن أصيب وتضررت مركبته أثناء هجوم المتسوطنين عليه في بلدة ترمسعيا شرق رام الله، ظهر اليوم.

من جانب آخر داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية حبلة جنوب قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وسع جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن 808 شهيداً، وأكثر من 11 ألفا و900 معتقل فلسطيني من الضفة المحتلة بما فيها القدس، وذلك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين