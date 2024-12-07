القيادي شديد: اعتداءات المستوطنين في الضفة لن تجلب لهم الأمن

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية ستجلب لهم نارا وغضبا من أبطال شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة.

وقال شديد في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، إنّ "جرائم المستوطنين المتصاعدة ضد المزارعين وممتلكاتهم وفي أنحاء متفرقة بالضفة، سترتد وبالا عليهم وستحرقهم عبر استهدافهم بالعمليات النوعية"، مشددا على أنهم لا يفهمون سوى لغة القوة، وسيشكل تصعيد المقاومة أقوى رادع لاعتداءاتهم.



وتابع قائلا: "يجب على ثوار الضفة التصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة، والنهوض للمقاومة بكافة الوسائل المتاحة، وعرقلة المخططات الاحتلالية والاستيطانية".

وأشار شديد إلى أن اقتحام الاحتلال لأحد المستشفيات في بلدة سلوان، يندرج ضمن حرب الإبادة التي ينفذها ضد الوجود الفلسطيني، ما يستدعي حراكا شعبيا قويا لصد هذه الجرائم وإسناد المقاومين الفلسطينيين.

ودعا إلى إشعال المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين في كافة نقاط التماس بالضفة الغربية والقدس المحتلة، والمشاركة الحاشدة في جميع الدعوات الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وسع جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن 808 شهيداً، وأكثر من 11 ألفا و900 معتقل فلسطيني من الضفة المحتلة بما فيها القدس، وذلك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.