إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين على بلدة ترمسعيا

أصيب مواطن وتضررت مركبته، اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين استهدف بلدة ترمسعيا شرق رام الله، فيما هاجم آخرون قرية قريوت جنوب نابلس.

وأوضح رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، أن مستوطنين ملثمين هاجموا المواطن سائد مصطفى ذياب بالضرب وتسببوا بإصابته بجروح متوسطة، أثناء عمله في أرضه بمنطقة "الخلة"، وأعطبوا إطارات مركبته، مشيرا إلى تكرار اعتداءات المستوطنين على محيط البلدة.

من جانب آخر هاجم مستوطنون قرية قريوت جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية "الصفوف" في قريوت، وسط إطلاق نار من قبل المستعمرين على الشبان، الذين تصدوا لهم.

وأضافت المصادر أن هجوم المستوطنين كان بحماية جيش الاحتلال، الذين اقتحموا القرية.

يشار إلى أن قريوت تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل متكرر، وسط حرق واقتلاع لمئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على الأراضي.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على المواطنين الفلسطينيين، ونفذا ما مجموعه 16663 اعتداءً، طالت أراضي المواطنين وممتلكاتهم وحياتهم، مستغلة ظروف العدوان من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.