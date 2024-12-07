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الاحتلال يعتقل مصابا ويعتدي على الطاقم الطبي في سلواد

07 ديسمبر 2024 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مركز طبيا في بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقلت مصابا.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المركز الطبي التابع للبلدة، واعتقلت الشاب موسى فرج وهو بالعشرينات من عمره، بعد أن انتزعت أجهزة التنفس عنه وهو مصاب بالاختناق، كما اعتدت على الطاقم الطبي في المركز بالضرب.

وأشارت إلى أن مواجهات كانت قد اندلعت في البلدة، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي وقت سابق، قام مستوطنون يوم أمس الجمعة بنصب خيام قرب بلدة سلواد.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على المواطنين الفلسطينيين، ونفذا ما مجموعه 16663 اعتداءً، طالت أراضي المواطنين وممتلكاتهم وحياتهم، مستغلة ظروف العدوان من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #سلواد

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