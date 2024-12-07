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الصِّحَّة بغزَّة: 52 شهيدًا و 142 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية

07 ديسمبر 2024 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 52 شهيدًا و 142 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 428 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و 142 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,664  شهيدًا و 105,976  مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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