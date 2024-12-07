مسؤول ببرنامج الأغذية: أطفال يموتون جوعا شمال غزة

قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، إن مؤسسته غير قادرة للوصول إلى المنكوبين شمال قطاع غزة.

وأضاف سكاو في تصريحات متلفزة، اليوم السبت، إن لجنة الاستعراض المستقلة حذرت من مجاعة متوقعة شمال غزة.

وأكد أن أطفال يموتون جوعا في شمال قطاع غزة بسبب عدم وجود الغذاء، مشددا على ضرورة تأمين مسارات توزيع المساعدات في قطاع غزة.

ونوه لوجود مشاكل بسبب غياب المياه في أماكن عدة بالقطاع.

خطة الجنرالات

وتنفذ دولة الاحتلال عملية في شمال قطاع غزة منذ الخامس من الشهر الماضي، تستهدف إخلاء مناطق واسعة تحت النار الكثيفة، لتنفيذ ما تسمى «خطة الجنرالات» هناك.

وتنص «خطة الجنرالات» على ضرورة القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة «حماس» في شمال القطاع، من خلال إفراغ سكانه تماماً، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، واعتبار كل من يتبقى بداخلها «إرهابياً»، والعمل على تصفيته.

وتستخدم (إسرائيل) في شمال القطاع سلاحي «القتل والجوع»، وفق ما حذرت مؤسسات دولية؛ ما حول الحياة هناك إلى جحيم.

المصدر / فلسطين أون لاين