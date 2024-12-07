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يديعوت أحرونوت تُعلق على تصريحات رئيس وزراء قطر الأخيرة

07 ديسمبر 2024 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
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رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن

علقت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، على تصريحات رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن والتي أدلى بها صباح السبت، خلال انطلاق أعمال منتدى الدوحة في نسخته الـ 22.

وكان رئيس وزراء القطري قال إن دولته تتعاون مع الإدارة الأميركية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن بلاده استأنفت جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسيطنية.

وقالت الصحيفة العبرية بعد تصريحات رئيس وزراء قطر: التفاؤل يزداد لدى كل الأطراف، وهناك أمل بالتوصل لصفقة.

ونقلت الصحيفة عن تصريح لأحد قيادة حركة "حماس" إن جولة جديدة مرتقبة خلال أيام في القاهرة وهناك جهود مصرية وقطرية وتركية كبيرة تبذل لإنهاء الحرب.

وقال رئيس الوزراء القطري إن الزخم عاد إلى المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة وتبادل للرهائن في غزة، بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح بن عبد الرحمن في منتدى الدوحة، «لقد شعرنا بعد الانتخابات أن الزخم يعود»، مضيفا أن «هناك الكثير من التشجيع من الإدارة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق، حتى قبل أن يتولى الرئيس منصبه»،

المصدر / فلسطين أون لاين 
#قطر #رئيس وزراء قطر #أحرونوت #وساطة قطر

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