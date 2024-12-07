غوتيريش: ما يحدث في قطاع غزة "كابوس"

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ما يجري في قطاع غزة من حرب وعدوان بـ"الكابوس".

وقال غوتيريش في تصريحات له، اليوم السبت، إن الكارثة التي حلت بغزة لا تقل خطورة عن انهيار كامل لإنسانيتنا المشتركة.

وأضاف أن هذا الكابوس لا بد أن يتوقف ولا يجوز لنا أن نستمر في تجاهل ما يحدث.

ولليوم الـ 428 على التوالي تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة بدعم أمريكي كامل، عبر استهداف تجمعات النازحين، وما تبقى من مناطق سكنية مأهولة.

وأسفر العدوان حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 44,612 شهيدا و105,834 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين