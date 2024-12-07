المعارضة السورية تعلن سيطرتها على درعا وتتقدم صوب حمص

قالت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا إنها سيطرت على محافظة درعا جنوبي البلاد بالكامل، وأن المئات من قوات الجيش السوري هربوا من مركز مدينة درعا بعد توغل قواتها.

وأفادت تقارير أن قوات المعارضة في جنوب سوريا سيطرت على معظم منطقة درعا- مهد "الثورة" ضد الرئيس بشار الأسد عام 2011.

معارك عنيفة

وأفادت تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن "الفصائل المحلية" تمكنت من السيطرة على العديد من المواقع العسكرية هناك بعد "معارك عنيفة" مع القوات الحكومية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت مصادر المعارضة المسلحة إنهم توصلوا إلى اتفاق على انسحاب الجيش ومنح المسؤولين العسكريين ممرا آمنا إلى العاصمة دمشق- على بعد حوالي 100 كيلومتر.

المصدر / وكالات