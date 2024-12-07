اليوم.. الفرصة الأخيرة للتسجيل في فرص عمل صندوق التشغيل الفلسطيني

أطلق صندوق التشغيل الفلسطيني للخريجين والفنيين والعمال رابطا للتسجيل، عبر اختيار المهنة المناسبة، ومناطق السكن والنزوح.

واليوم السبت 7 ديسمبر/ كانون الأول هو آخر يوم للتسجيل في رابط صندوق التشغيل الفلسطيني للتسجيل انقر هنا.

وللأهمية يجب أن ينشئ المهتم حسابا على بوابة التشغيل الفلسطيني وبعد الدخول على حسابه يتصفح الفرص المعروضة ويختار التشغيل الطارئ للتعافي المبكر، ومن ثم يضغط على: تقدم الان لهذه الفرصة.

645 فرصة تشغيل مؤقت

يهدف المشروع إلى توفير 645 فرصة تشغيل مؤقت لعدد من الباحثين عن العمل من الخريجين والعمال المهرة وغير المهرة، بحيث ستكون تدخلات المشروع بموجب خطة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بمنظمة العمل الدوليةـ (ILO). والتي تشمل الإغاثة والانعاش، مع التركيز على توفير فرص عمل قصيرة المدى، وبناء القدرات، والتمكين الاقتصادي طويل الأجل من خلال برامج الاستثمار كثيف العمالة (EIIP).

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ستشمل المرحلة الأولى من المشروع تشغيل عدد 250 مستفيد في قطاع غزة.

شروط عامة للمشروع

الفئة العمرية ضمن سن العمل حسب قانون العمل الفلسطيني. 18-60

ألا يتقاضى راتب من خزينة الدولة أو شبه راتب (مدني، أو عسكري، أو شؤون اجتماعية)

ألا يكون له سجل ضريبة الدخل (تحديد الفترة الزمنية)

ألا يكون له شركة مسجلة في الاقتصاد الوطني

ان لا يكون له مشغل مرخص (ضريبة المضافة)

ألا يملك عقارات تجارية

ألا يملك سيارة تجارية

يستفيد فرد واحد من الاسرة

يجب ان يكون من المحافظة المستهدفة

ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي فرصة تشغيل من برامج مشابهة خلال 12 شهر من تاريخه.

أن يكون الخريج حاصل على درجة البكالوريوس او الدبلوم في التخصصات المطلوبة من جامعة معترف بها.

أن يكون المهني/ الفني حاصل على شهادة دبلوم من معهد معترف به أو مدرسة مهنية أو لديه خبرة في مجال عمله ولديه ما يثبت ذلك.

التخصصات المطلوبة:

محافظة غزة:

• الخريجين (تصميم وتطوير برمجيات، قواعد بيانات، مبرمج، مهندس ميكانيكي، مهندس اجهزة طبية، مهندس مدني، مهندس معماري، مهندس كهرباء، تكنولوجيا معلومات، ادارة اعمال، سكرتاريا، وسائط متعددة، صحافة واعلام، محاسب، حقوق)

• الفنيين (فني كهرباء، فني ميكانيكي، فني تمديدات صحية، فني حدادة، فني بناء)

• العمال (عمال جمع نفايات صلبة، عمال مياه وصرف صحي، عمال وعاملات نظافة)

محافظة الوسطى:

• الخريجين (مهندس مدني، اداري، مهندس)

• الفنيين (فني تمديدات صحية، فني تبريد وتكييف، فني فني كهرباء)

• العمال (عمال جمع نفايات صلبة، عمال مياه وصرف صحي، عمال نظافة)

محافظة خانيونس:

الخريجين (ادارة اعمال، سكرتارية واتمة مكاتب، تكنولوجيا معلومات، خدمة اجتماعية)

الفنيين (فني تمديدات صحية، فني حدادة، فني كهرباء، سائق، فني نجارة)

العمال (عمال صرف صحي، عاملات نظافة)

أماكن العمل:

نطاق مدينة غزة

نطاق مدينة النصيرات

نطاق منطقة الزوايدة.

نطاق منطقة دير البلح

نطاق منطقة مواصي خانيونس

للتسجيل من تاريخ 02 ديسمبر 2024 حتى 07 ديسمبر 2024.

للاستفسار: من خلال الرابط التالي:

https://e.pef.ps/Home/Comments

فترة المشروع: 14 نوفمبر 2024 الى 13 يوليو 2025

المصدر / فلسطين أون لاين