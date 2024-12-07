فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دقيقٌ "عفِن" يسدُّ جوع الغزِّيِّين بأسعارٍ جنونيَّة

حرب (إسرائيل) على مستشفيات شمال غزة: تدمير وحصار وقنص

كيف يؤثر استمرار عمليات المقاومة على الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"؟ خبير عسكري يُجيب

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين السبت 7 ديسمبر

"الدستورية" الرومانية تلغي الانتخابات الرئاسية وتكشف عن سبب خطير

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 7 ديسمبر

مؤرِّخٌ "إسرائيلي" يعترف: لدينا كمًّا هائلًا من الأدلَّة على ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعيَّة في غزَّة

غوتيريش: الكارثة في قطاع غزَّة تمثل انهيارًا تامًّا لإنسانيَّتنا

حماس: إعلان سموتريتش خطَّة "إغلاق الإدارة المدنية بالضّفة" خطوةٌ من خطط الضَّمِّ وفرض السِّيادة عليها

فادي الوحيدي.. ضحية قنَّاصٍ "إسرائيلي" يمنعُ الاحتلال سفرَه للعلاج

رئيس الوزراء القطري: يجب وضع حد لاستمرار المأساة الإنسانية بغزة

07 ديسمبر 2024 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
...
رئيس الوزراء القطري: يجب وضع حد لاستمرار المأساة الإنسانية بغزة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يجب وضع حد لاستمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة وامتداد تداعياتها للبنان وسوريا.

وقال آل ثاني في تصريحات صحفية نشرت اليوم السبت بقاء الوضع في غزة ستكون له تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة وشهدنا ذلك في لبنان.

وشدد على أن تجربة الهدنة التي تحققت في لبنان أثبتت إمكانية نجاح العمل الدبلوماسي.

وأشار إلى أن التمسك بالنهج التقليدي بالتعامل مع الأزمات المستعصية يؤدي إلى تفاقمها.

ودعا إلى ابتكار أساليب جديدة لإنهاء العنف والتأسيس لسلام مستدام.

 

المصدر / وكالات
#الهدنة #رئيس وزراء قطر #المأساة في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة