رئيس الوزراء القطري: يجب وضع حد لاستمرار المأساة الإنسانية بغزة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يجب وضع حد لاستمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة وامتداد تداعياتها للبنان وسوريا.

وقال آل ثاني في تصريحات صحفية نشرت اليوم السبت بقاء الوضع في غزة ستكون له تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة وشهدنا ذلك في لبنان.

وشدد على أن تجربة الهدنة التي تحققت في لبنان أثبتت إمكانية نجاح العمل الدبلوماسي.

وأشار إلى أن التمسك بالنهج التقليدي بالتعامل مع الأزمات المستعصية يؤدي إلى تفاقمها.

ودعا إلى ابتكار أساليب جديدة لإنهاء العنف والتأسيس لسلام مستدام.

المصدر / وكالات