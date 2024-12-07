تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين السبت 7 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين، اليوم السبت، الموافق 7 ديسمبر، استقرارًا في درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم غالباً نهاراً، وبقاء الأجواء باردة في ساعات الصباح الباكر إلى وتشتد تدريجياً بدءاً من ساعات المساء والليل وصولا لساعات الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً إلى غائم غالباً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 8 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 43٪

المصدر / فلسطين أون لاين