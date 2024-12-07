فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كيف يؤثر استمرار عمليات المقاومة على الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"؟ خبير عسكري يُجيب

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين السبت 7 ديسمبر

"الدستورية" الرومانية تلغي الانتخابات الرئاسية وتكشف عن سبب خطير

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 7 ديسمبر

مؤرِّخٌ "إسرائيلي" يعترف: لدينا كمًّا هائلًا من الأدلَّة على ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعيَّة في غزَّة

غوتيريش: الكارثة في قطاع غزَّة تمثل انهيارًا تامًّا لإنسانيَّتنا

حماس: إعلان سموتريتش خطَّة "إغلاق الإدارة المدنية بالضّفة" خطوةٌ من خطط الضَّمِّ وفرض السِّيادة عليها

فادي الوحيدي.. ضحية قنَّاصٍ "إسرائيلي" يمنعُ الاحتلال سفرَه للعلاج

آخر التَّطوُّرات.. حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 428 تواليًا

الشابة ماضي.. معاناة مستمرة بين المرض والحرب

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين السبت 7 ديسمبر

07 ديسمبر 2024 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
...

تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين، اليوم السبت، الموافق 7 ديسمبر، استقرارًا في درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم غالباً نهاراً، وبقاء الأجواء باردة في ساعات الصباح الباكر إلى وتشتد تدريجياً بدءاً من ساعات المساء والليل وصولا لساعات الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً:  غائمة جزئياً إلى غائم غالباً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 8 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 43٪

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الحالة الجوية #أمطار غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة