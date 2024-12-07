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"الدستورية" الرومانية تلغي الانتخابات الرئاسية وتكشف عن سبب خطير

07 ديسمبر 2024 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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إلغاء الانتخابات الرئاسية الرومانية

ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الجمعة الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من دورتها الثانية، في فصل جديد من عملية فوضوية تشوبها شكوك في حصول تدخّل روسي لمصلحة مرشّح اليمين المتطرّف.

وقالت المحكمة في بيان إنها تلغي عملية انتخاب رئيس روماني برمّتها، من أجل ضمان صحة التصويت وقانونيته، كما طلبت بدء “العملية الانتخابية مجددا.

وفي الدورة الأولى، تصدر النتائج المرشّح القومي كالين جورجيسكو، ما أحدث صدمة.

موعد لاحق 

وأضافت المحكمة أنّ الحكومة ستحدّد موعدا جديدا للانتخابات لاحقا، بعدما كانت صادقت على نتائج الدورة الأولى في وقت سابق من الأسبوع إثر إعادة فرز الأصوات.

لكن في الأثناء، رفعت السلطات السرية عن وثائق استخبارية تدعم الاتهامات بشأن “دور” كبير لمنصة تيك توك في الحملة لصالح جورجيسكو، مع الإشارة إلى أنّ روسيا أدت دورا في هذا المجال.

وقالت المحكمة إنها بناء على الوثائق، خلُصت بالإجماع إلى قرار إلغاء العملية الانتخابية برمّتها حرصا على “صحّة” التصويت و”قانونيته”.

ولفتت المحكمة إلى أن العملية الانتخابية “شابتها طوال مدّتها وفي كل مراحلها مخالفات وانتهاكات متعددة للتشريعات الانتخابية شوّهت الطابع الحر وصحة تصويت المواطنين”.

وقف مساعدات أوكرانيا

وفاز في الدورة الأولى المرشح القومي كالين جورجيسكو، متغلّبا على المرشّحين الأوفر حظا في صفوف الأحزاب الموجودة في السلطة.

ولطالما أعلن هذا المسؤول الكبير السابق تأييده الوقف التام للمساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة. وينتقد جورجيسكو (62 عاما) الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بشكل منتظم.

ورغم أنّه أبدى في الماضي إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنه تجنّب مؤخرا اتخاذ موقف واضح بشأنه.

المصدر / وكالات
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