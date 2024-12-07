غوتيريش: الكارثة في قطاع غزَّة تمثل انهيارًا تامًّا لإنسانيَّتنا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الكارثة التي حلت في قطاع غزة تمثل "انهيارًا تامًا لإنسانيتنا المشتركة".

وأشارغوتيريش، في منشور على منصة إكس، إلى أنّ "الكارثة في غزة ليست سوى انهيار تام لإنسانيتنا المشتركة"، مضيفًا أن هذا "الكابوس في غزة يجب أن يتوقف".

وشدَّد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل ما يحدث" بالقطاع.

وترتكب "إسرائيل" -بدعم أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / وكالات