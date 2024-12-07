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حماس: إعلان سموتريتش خطَّة "إغلاق الإدارة المدنية بالضّفة" خطوةٌ من خطط الضَّمِّ وفرض السِّيادة عليها

07 ديسمبر 2024 . الساعة 07:57 بتوقيت القدس
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حماس: إعلان سموتريتش حول "إغلاق الإدارة المدنية بالضّفة" جزءٌ من خطَّةِ الضَّمِّ وفرض السِّيادة عليها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ ما أعلنه وزير مالية الاحتلال الإرهابي سموتريتش، من خطط لإغلاق وحدة الإدارة المدنية في الضفة الغربية، هو خطوة جديدة ضمن خطوات حكومة الاحتلال الفاشية لضم الضفة وفرض السيادة الإدارية والسياسية عليها.

وأوضحت حماس، أنّ ذلك الإعلان يأتي في إطار مخططات الضم والتهويد التي تسعى لتنفيذها، في انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية.

وشدّدت على أنّ سياسات حكومة الاحتلال المعلَنة، وما تمارسه على الأرض من خطوات تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية؛ يستدعي من السلطة الفلسطينية، اتخاذ قرارات واضحة لمواجهتها، بالذهاب فوراً إلى خيار الوحدة الوطنية، والالتحام مع مقاومة شعبنا، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.

ودعت حماس كافة أطياف شعبنا الفلسطيني إلى تبني برنامج وطني جامع وشامل، أساسه المقاومة، والعمل لمواجهة خطط التهويد والضم الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، وحرب الإبادة الوحشية التي يمارسها في قطاع غزة، وكل محاولات العدو المجرم لوأد تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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