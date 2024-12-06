"تفاصيل مريبة".. مجلَّة أمريكيَّة: "إسرائيل" قصف منزلاً في جباليا بعد تقديم إحداثيَّاته للبيت الأبيض

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

"في منتصف بعد ظهر يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، تلقى أيمن السيد المكالمة. كان شقيقه ضياء على الهاتف من مدينة غزة، قبل سبع ساعات من المكان الذي كان أيمن يقيم فيه في الولايات المتحدة. كان ضياء بخير، لكن غارة جوية استهدفت منزل عائلته في جباليا. قُتل بعض أحبائهم، بما في ذلك والدتهم زاهية. ونجا آخرون وهم عالقون في بقايا المبنى". بحسب موقع "ذا إنترسبت" الأميركي.

"يتذكر أيمن توسلات ضياء اليائسة من أجل شقيقه المصاب أشرف: لقد أخبرني عن أخي، إنه لا يستطيع الحركة وهو مصاب. قال لي: من فضلك، من فضلك، إذا كان بوسعك أن تفعل أي شيء من أميركا لمساعدة الأسرة. ولم يكن أمام أيمن الكثير من الخيارات". وقال "لم أكن أعرف ماذا أفعل. نحن نعلم أنه من المستحيل العثور على شخص للمساعدة من هنا. لكننا بذلنا قصارى جهدنا".

في كل مرة حاول فيها أيمن، لم يفلح في شيء. وفي النهاية، حدث اختراق: "فقد وضعه أحد أصدقائه على اتصال برئيس منظمة غير ربحية في واشنطن العاصمة كان على اتصال بشخص في البيت الأبيض. وأعطاهم أيمن عنوان وإحداثيات المنزل".

وقال أيمن "أرسلنا هذا حتى يتمكنوا من تمريره إلى الإسرائيليين للسماح لسيارة الإسعاف بنقل الناس".

وكان بعض الأقارب العالقين ينزفون منذ ساعات. وفي حوالي الساعة 7:30 صباحًا، تمكن طبيب محلي أخيرًا من الدخول إلى منزلهم ونقل الأطفال المصابين. وقال الطبيب إنه سيعود لمساعدة البالغين الناجين على الخروج. وبعد حوالي 15 دقيقة، تلقى ضياء خبرًا مروعًا. فقد قُتل الطبيب ومعظم الأطفال. وتعرض المنزل للهجوم مرة أخرى. ولم ينجُ سوى أحد إخوته وابن أخيه".

"هل أعطيتهم الإحداثيات؟ لقد ضربوا المنزل مرة أخرى!"

وسرعان ما انتشرت أخبار القصف و"مجزرة" الاحتلال في مختلف أنحاء العالم بين أيمن السيد وزوجته راشيل. وفي دردشة جماعية مع المسؤول غير الربحي الذي أرسل موقع عائلتهما إلى البيت الأبيض، كتبت راشيل: "هل أعطيتهم الإحداثيات؟ لقد ضربوا المنزل مرة أخرى!"

وأوضح التقرير: إن "المحاولات الرامية إلى إنقاذ المدنيين في غزة تنتهي عادة باستهداف هؤلاء المدنيين أنفسهم. فقد هاجمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا عمال الطوارئ والمساعدات الإنسانية الذين تم إعطاء مواقعهم لجيشها كجزء من طلبات المرور الآمن. وهذا يشكل تذكيرًا مستمرًا للفلسطينيين بأنهم لا يتمتعون بأي قدر من الأمان".

وأشار التقرير، إلى قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي تعرضت للحصار داخل مركبة مع أقارب لها، ورغم المناشدات وطلب وصول طاقم طبي بهدف إنقاذها، إلّا أن الحدث الذي انتهى بعد 10 أيام، كشف عن استشهادها وكافة أقاربها. كما ذكر التقرير في الغارة التي قتلت سبعة عمال إغاثة في منظمة وورلد سنترال كيتشن على الرغم من التنسيق بشأن سفرهم بالسيارة مع الجيش الإسرائيلي، حسبما قالت المنظمة.

أصبح اسم هند رجب، وهي فتاة تبلغ من العمر ست سنوات، صرخة حاشدة للمعارضة العالمية للحرب بعد انتشار تسجيل صوتي لطلبها المساعدة. تعرضت سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر التي حصلت على موافقة إسرائيل لإنقاذها للهجوم بمجرد وصولها إليها. في أبريل، قتلت غارة جوية سبعة عمال إغاثة في منظمة وورلد سنترال كيتشن على الرغم من التنسيق بشأن سفرهم بالسيارة مع الجيش الإسرائيلي ، حسبما قالت المنظمة .

ويقول الموقع الأمريكي، إن "ضمان المرور الآمن أمر شائع في الحروب، ولكن في الحملة الإسرائيلية ضد غزة أثبت ذلك أنه يشكل خطرًا وليس ضمانًا للأمن. ففي أيار/مايو، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الهجوم على عمال مطعم وورلد سنترال كيتشن لم يكن حادثًا معزولًا؛ بل كان واحدًا من ثماني ضربات على الأقل حيث تواصلت منظمات الإغاثة والأمم المتحدة مع السلطات الإسرائيلية بشأن إحداثيات قافلة أو مبنى مساعدات، ومع ذلك هاجمت القوات الإسرائيلية القافلة أو الملجأ دون أي تحذير".

فضلًا عن ذلك، فقد هاجم الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف وقتل عمال الطوارئ طيلة الحرب. وكان هذا هو المزيج القاتل الذي واجهه الأخوان أيمن وضياء السيد أثناء محاولتهما إنقاذ أسرتهما. وبدا أن المساعدة من البيت الأبيض غير عادية، ولكنها لم تساعد على الإطلاق. ووفقًا لنهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، فإن الهجوم الثاني، على الرغم من تورط البيت الأبيض، يشير إلى عجز واشنطن عن التعامل مع مزاعم إلحاق الجيش الإسرائيلي الأذى بالمدنيين.

وقال عوض لموقع "ذا إنترسبت": "كانوا يعلمون أنهم قادرون على القيام بكل هذا دون أي ضغوط جدية من جانب البيت الأبيض. إن البيت الأبيض، من خلال هذا الإجراء ذاته الذي قدموا فيه المعلومات للإسرائيليين، يُظهِر عدم كفاءته. ليس لديهم العزم على محاسبة إسرائيل".

بالنسبة لأيمن السيد، في الولايات المتحدة، فإن فكرة أن محاولاته لمساعدة أحبائه انتهت بهذه الطريقة تركت لديه شعورًا عميقًا بالذنب. وقال: "من الصعب التعبير عما شعرت. هذا ما أعتقده: أنني ألحقت الأذى بعائلتي، ولم أساعدهم، من خلال إعطاء كل هذه المعلومات للسفارة التي نقلت المعلومات إلى الإسرائيليين. وبدلًا من توفير ممر آمن لسيارة الإسعاف، هاجموا المنزل مرة أخرى باستخدام الإحداثيات التي قدمناها لهم".

مقبل بضعة أشهر من الهجوم الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول، والذي كاد أن يقضي على ما تبقى من عائلته، كان ضياء السيد يعرف معنى الخسارة. فقد قُتلت زوجته وستة من أطفاله في غارة جوية إسرائيلية على جباليا.

في ليلة 14 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تعرضت منزل عائلته لأول غارة جوية، كان ضياء في مدينة غزة مع ابنته الوحيدة الناجية، ابنته تالا، عندما تلقى المكالمة حوالي الساعة التاسعة مساءً من شقيقة زوجته سمية.

وقالت ضياء لموقع "ذا إنترسبت": "ساعدوني، ساعدوني!". "اتصلوا بالإسعاف! اتصلوا بأحد! لقد استشهد اثنان من أطفالي". وأخبرت ضياء أن والدته قُتلت وأن الأسرة الناجية تحتاج إلى مساعدة عاجلة.

في ذلك الوقت، كان الجيش الإسرائيلي قد مضى نحو عشرة أيام على حصاره المستمر لشمال غزة. وكان الهجوم قد ضرب مخيم جباليا للاجئين بشدة على وجه الخصوص. وكان مسؤولو الأمم المتحدة قد حذروا بالفعل من الظروف المروعة، حيث انقطعت المساعدات عن عشرات الآلاف من الناس واستشهد وأصيب عدد لا يحصى من المدنيين. وقبل فترة طويلة من الحصار، كانت قدرة المستشفيات وأنظمة الطوارئ قد تقلصت بشكل كبير ، ولكن الآن أصبح الوصول إلى الرعاية أكثر صعوبة.

وقال ضياء "حاولت الاتصال لطلب المساعدة، لكن خدمة الإسعاف قالت إن الأمر خارج عن سيطرتهم. لم يتمكنوا من دخول المنطقة لأن الوضع كان خطيرًا للغاية، وكانت سيارات الإسعاف مستهدفة".

طلبت سمية، شقيقة زوجة ضياء وأيمن السيد، المساعدة من عمال الطوارئ بنفسها. وفي تسجيل لمكالمة من تلك الليلة، أوضحت لمدير الطوارئ أنها والناجين الآخرين لم يتمكنوا من الخروج من المنزل. ولم يتمكن أحد من مساعدتهم.

"انتبهي، الجيش ليس بعيدًا عنك"، هكذا قال لها فارس عفانة، أحد عمال الطوارئ. "حتى الآن، لا نستطيع الوصول إليك. وهذا ـ والله ـ يحطم قلوبنا".

حرب إسرائيل على غزة

وقالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "للأسف، قصة هذه العائلة هي من بين عشرات القصص الأخرى. ومن خلال تجارب سابقة عندما كنا ننسق وصول الموظفين، تم استهداف سيارة الإسعاف عدة مرات على الرغم من كونها جزءًا من مهام منسقة".

في هذه الأثناء، كان ضياء لا يزال يبحث عن وسيلة لإنقاذ عائلته، فلجأ إلى الصحافيين.

وقال "أردت لفت الانتباه إلى المأساة المتكشفة، وتمكين التنسيق مع منظمات مثل الصليب الأحمر أو خدمات الطوارئ".

اتصل بمراسل الجزيرة في جباليا أنس الشريف، وفي مقطع فيديو للمكالمة مع الشريف نُشر على إنستغرام، أوضح ضياء أن أقاربه قُتلوا أو أصيبوا، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الناجين.

يرد الشريف على ضياء قائلاً: "اتصلت بي فرق الإنقاذ قبل قليل، وهم لا يستطيعون التحرك بسبب القصف".

وعلى بعد آلاف الأميال، في الولايات المتحدة، يضطر أيمن السيد إلى الاعتماد على اتصال متقطع لإجراء مكالمات مع أفراد أسرته الناجين. وهو يشعر بالقلق بشأن سلامتهم، ولكن أيضًا بشأن مستقبلهم، في ظل الحصار الإسرائيلي لشمال غزة الذي يجلب معه أهوالًا جديدة كل يوم.