"بمشاركة الآلاف".. مظاهرات عارمة في اليمن والأردن والمغرب نصرةً لغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

انطلقت مظاهرات عارمة في العديد من المدن في كل من واليمن والأردن والمغرب نصرة للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.

وفي اليمن، تظاهر عشرات آلاف اليمنيين في عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة ضد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل عليه.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات آلاف اليمنيين تظاهروا عقب صلاة الجمعة، في 14 محافظة تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وتلك المحافظات هي صنعاء وصعدة وحجة والجوف وذمار وعمران وريمه وإب (شمال)، والضالع ولحج (جنوب)، وتعز (جنوب غرب)، والبيضاء ومأرب (وسط)، والحديدة (غرب).

وانطلقت المظاهرات تحت شعار: "ثابتون مع غزة.. بلا كلل ولا ملل ولا تردد".

ورفع المشاركون في المظاهرات التي دعت إليها لجنة نصرة الأقصى، التابعة لجماع الحوثي، أعلام اليمن وفلسطين.

وندد آلاف المتظاهرين بـ"استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في قطاع غزة، بمشاركة ودعم أمريكي كامل، وبعض الدول الأوروبية والغربية".

وحيّا "صمود وثبات المجاهدين في فلسطين للشهر الـ (14)، مباركًا العمليات العسكرية النوعية، والضربات الصاروخية المسددة، والكمائن بالعدو، التي أثبتت شدة وصلابة المقاومة".

وفي الأثناء، شارك آلاف المغاربة في مظاهرات ووقفات تضامنية مع غزة، الجمعة، نددوا خلالها باستمرار الإبادة الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني.

الوقفات التضامنية نظمت عقب صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الـ61، بعدة مدن بالمملكة بينها الحسيمة وتطوان وطنجة (شمال)، والدار البيضاء (غرب)، وبركان وتازة (شرق)، وأيت ملول وإنزكان أكادير (وسط)، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

وندد المحتجون باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بفلسطين"، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف حرب الإبادة التي تستهدف المدنيين.

أما في الأردن، انطلقت مسيرات ووقفات حاشدة، ظهر يوم الجمعة، في مختلف المدن الأردنية نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته وتنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ففي العاصمة الأردنية عمّان، انطلقت مسيرة وسط البلد شيع فيها المتظاهرون منفذا عملية البحر الميت الشهيدين عامر قواس وحسام أبو غزالة في جنازة رمزية بعد منع السلطات من إقامة جنازة لهما.

وشهدت محافظات إربد والزرقاء والكرك وقفات حاشدة، هتفت للمقاومة وطالبت بإجراءات فاعلة لحماية الشعب الفلسطيني.

ففي الزرقاء انطلقت مسيرة حاشدة بعنوان طوفان حتى النصر، من أمام مسجد عمر بن الخطاب.

وفي اربد، شارك أبناء المحافظة في مسيرة حاشدة من مسجد الهاشمي دعا لها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن تحت شعار “القدس العاصمة الأبدية لفلسطين من البحر إلى النهر”.

ورفع المشاركون صور الشهيدين عامر قواس وحسام أبو غزالة، وأكدوا اعتزاز الأردنيين بعمليتهما البطولية.

وفي الكرك نظمت الحركة الإسلامية وقفة شعبية أمام مسجد الشهداء في مؤتة نصرة لغزة والشعب الفلسطيني.