آيزنكوت: السَّنوار نسف قواعد الرَّدع "الإسرائيليّ" ولا يمكن لنتنياهو الادِّعاء بنجاحه

غزة/ فلسطين أون لاين

قال قائد الأركان "الإسرائيلي" الأسبق غادي آيزنكوت، إننا تعرضنا في السابع من أكتوبر للضربة الأعمق التي لم نكن نتوقعها وفقدنا في ذلك اليوم "قواعد الردع" الأساسية بشكل غير مسبوق.

وأشار آيزنكوت، في تصريحات للإذاعة العبرية، أن "قواعد الردع" الإسرائيلي كانت تعتمد على ثلاثة أسس هي: الجيش الذي لا يقهر، والمجتمع القوي المتضامن، والحلف الأقوى مع الولايات المتحدة.

وتحدث قائد الأركان "الإسرائيلي" الأسبق عن السنوار قائلاً "نسف السنوار قواعد الردع الإسرائيلي صبيحة السابع من أكتوبر وتعرضت بقية الثوابت الإسرائيلية للخطر، لقد حققنا انجازات في الحرب على غزة ولكن لا يمكن لنتنياهو الادعاء بنجاحه في التحقيق الكامل لأي هدف من أهداف الحرب".

وهاجم آيزنكوت نتنياهو قائلاً: "اكتشفت مع مرور الوقت أن لدى نتنياهو أهدافًا معلنة للحرب تتمثل في القضاء على قدرات حماس، ولكن تبين أن لدى نتنياهو أهدافاً سريّة أيضاً".