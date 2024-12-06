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في دولة عربية.. وفاة 5 سياح إسرائيليين في حادث مروع

06 ديسمبر 2024 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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في دولة عربية.. وفاة 5 سياح إسرائيليين في حادث مروع
وكالات/ فلسطين أون لاين

أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الجمعة، بمصرع 5 سياح إسرائيليين في حادث سير بالمغرب.

وأضافت: "لقي 5 سياح إسرائيليين شبان من صفد، مصرعهم في حادثِ سيرٍ مروع وقع قرب مدينة وُرزازات صباح اليوم (الجمعة)".

وتابعت: "تساعد وزارة الخارجية الإسرائيلية في إحضار جثامينهم إلى البلاد، حيث أفيد أنه سيتم نقل الجثامين إلى كازابلانكا (الدار البيضاء) ثم إلى فرنسا".

ونقلت عن يسرائيل حسيد، أحد أفراد طاقم الإسعاف الإسرائيلي، "إن الحديث يدور عن حادث صعب جدا، انقلبت سيارة في هامش الطريق ما أسفر عن مصرع 5 شبان".

وأضاف: "كانوا برفقة مجموعة كبيرة سافرت للصلاة في مواقع دينية يهودية".

وتقدر السلطات الإسرائيلية وجود ما بين 2000 - 2500 يهودي في المغرب.

المصدر / الأناضول
#الاحتلال #المغرب

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