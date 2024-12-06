رغم عراقيل الاحتلال.. 40 ألفًا يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المواطنين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل التي يفرضها الاحتلال للحد من وصولهم.

وذكرت مصادر مقدسية أن نحو 40 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، متجاوزين حواجز الاحتلال وعمليات التفتيش التي أجراها عند أبواب المسجد المبارك.

وتعمدت قوات الاحتلال توقيف وتفتيش المصلين الوافدين للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وخاصة الشبان ومنع بعضهم من الدخول للمسجد، كما أقدم الجنود على تفتيش بعض الشبان جسدياً عند مدخل مقبرة اليوسفية، وأوقفوا آخرين خلال مروروهم من باب الأسباط.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.





وخلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى أكد الشيخ خالد أبو جمعة، أن مسؤولية حفظ الأقصى ورعايته تقع على مسؤولية كل من ينتمي للإسلام، وأن المسجد حق لأمة الإسلام وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.

وفي رد على محاولات بن غفير منع الآذان، شدد خطيب الأقصى على أن الآذان سيبقى يردد في كل بقعة من الأرض وسيعلو صوت المؤذن خمس مرات كل يوم.

وقال، إن الحديث عن منع رفع الآذات في بيت المقدس مرفوض نهائياً، وأن الأذن السقيمة والقلوب العقيمة هي التي ترفض سماع الآذان.

وأشار الشيخ أبو جمعة إلى أن الصمود العظيم لأهل غزة في وجه العواصف والموت وهم يلتحفون وميض الإصرار، ويقفون بعزة وكبرياء لأنهم أهل الصبر والرباط.

وأضاف أن االتاريخ سيكتب عن أهل غزة بأن أطفالها الرضع ولدوا في خيمة ممزقة، وهم صابرون محتسبون رغم أن عائلات تشردت وتفردت وشطبت وفقدت عزيزا.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات