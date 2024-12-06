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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الجمعة 6 ديسمبر

06 ديسمبر 2024 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الجمعة 6 ديسمبر 

تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر، تغيرًا  في الأجواء بين مشمسة وغائمة جزئياً، مع استقرار في درجات الحرارة.
وتتوقع الأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء باردة في ساعات الصباح الباكر إلى شديدة البرودة في ساعات المساء والليل وصولا لساعات الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً:  مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 18 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.
- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 41٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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