آيزنكوت: نتنياهو لا يريد صفقة شاملة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة أسرى شاملة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأضاف آيزنكوت في مقابلة مع صحيفة معاريف نشرت اليوم الجمعة "أتمنى أن أكون مخطئا لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة شاملة".

وأوضح أن جميع الأجهزة الأمنية متفقة على أن الوقت قد حان لإبرام صفقة شاملة ولايوجد سبب للانتظار.

وأكد آيزنكوت أن الإنجازات والظروف في غزة أفضل بكثير من لبنان والمخاطر من غزة أقل بكثير من المخاطر من لبنان على حد زعمه.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين