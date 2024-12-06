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إيران تعلن أنها أجرت بنجاح عملية إطلاق فضائية

06 ديسمبر 2024 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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إيران تعلن أنها أجرت بنجاح عملية إطلاق فضائية

أعلنت إيران أنها أجرت بنجاح عملية إطلاق فضائية، وهي الأحدث في برنامج يقول الغرب إنه يؤدي إلى تحسين برنامج الصواريخ الباليستية لدى الجمهورية الإسلامية.

وأجرت إيران عملية الإطلاق في إطار برنامجها “سيمرغ”، الحامل للأقمار الاصطناعية، والذي طوّرته وزارة الدفاع الإيرانية، بعدما شهد سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة.

وتمت عملية الإطلاق في ميناء “الإمام الخميني الفضائي” بمحافظة سمنان الري.

ولم يصدر تأكيد مستقل، على الفور، على نجاح عملية الإطلاق.

ويأتي إعلان طهران عن عملية الإطلاق الأحدث في وقت تسود فيه التوترات المتصاعدة منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار حرب الابادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، الهش، في لبنان.

 

المصدر / وكالات
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