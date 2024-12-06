"بينهم أسرى مُحرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في طولكرم ونابلس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عددًا من الشبان خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم، ومخيم بلاطة شرقي نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين وشنت حملة تفتيش واسعة، واعتقلت كلًّا من: محمد طارق ملحم، طارق محمد أعرج، مجد أسعد فقهاء، وبنان منتصر أبو دقر.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من نابلس، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات تخللها إطلاق نار بكثافة وتفجير عبوات ناسفة.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها خراباً كما اعتقلت الشاب باسل حسام حشاش من مخيم بلاطة.

وخاضت المقاومة الفلسطينية مواجهات مسلحة مع القوات المقتحمة للمخيم، حيث تردد صدى الاشتباكات في أرجاء مدينة نابلس.

وقالت المقاومة إنها تمكنت من إيقاع قوة مشاة للاحتلال في كمين مركب محيط محور الحشاشين بمخيم بلاطة، بتفجير عبوة ناسفة وإمطار القوة بزخات من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.



وأفادت مصادر صحفية بارتقاء الأسير المحرر المشتبك مصطفى مشة (22 عاماً) متأثراً بإصابته بعد تصديه لاقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، فجر اليوم.

وقالت المصادر، إن الشهيد "مشة" أصيب برصاصة قاتلة بالرأس في الساعات الأولى لاقتحام المخيم، وجرى نقله إلى مشفى رفيديا بنابلس إلى أن أعلن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات