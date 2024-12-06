الاحتلال يُواصل حربَ "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة لليوم الـ 427 تواليًا

دخلت حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 427 تواليًا، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 45 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,580 شهيدًا و105,739 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وأفرغه من المرضى والمرافقين واقتاد عددًا من المواطنين إلى جهة مجهولة بعد اعتقالهم.

وارتكب الاحتلال مجزرةً دامية عقب قصفه منزلًا يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا، فيما أكدت مصادر صحفية أن 20 فردًا لا يزال تحت الأنقاض حتى اللحظة.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جرَّاء قصف طائرات الاحتلال المسيرة مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال نسف منازل المواطنين في بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها تجاه معسكر جباليا.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثفن منطقة دوار نصار بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية بسماع صوت انفجار شديد ناتج عن عملية نسف لمباني سكنية جنوب غرب مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، انتشلت طواقم الإنقاذ شهيدين من شارع صلاح الدين منطقة الدعوة شمال شرقي النصيرات.

وقصف مدفعية الاحتلال مناطق تجاه شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة

في رفح، نسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية للمدينة.

وأُصيب 3 مواطنين إثر استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمالي مدينة رفح.

في خانيونس، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها في منطقة شرق خانيونس.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين