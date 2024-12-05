تشيلي.. إزالة اسم شارع "جمهورية إسرائيل" تضامنًا مع غزة ورفضًا للإبادة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

قررت بلدية "نيونوآ" في منطقة العاصمة سانتياغو بتشيلي تغيير اسم شارع "جمهورية إسرائيل" تضامنًا مع فلسطين ورفضًا للابادة الجماعية التي تشهدها غزة.

القرار الذي تم التصويت عليه في اجتماع المجلس المحلي يوم الأربعاء، حصل على 7 أصوات مؤيدة مقابل 1 صوت معارض، بعد استشارة السكان المحليين، على ما أفادت وكالة الأنباء الاقليمية "مركو برس" (MercoPress)

واتفق أعضاء المجلس المحلي على استعادة الإسم القديم للشارع "نويفا نيونوا"، الذي كان مستخدمًا حتى عام 1959، من قبل ثلاثة من المجالس الأربعة التي تتولى الإشراف على هذه الطريق الحضرية.

وقال عضو المجلس كاميلو برودسكي: "كعضو مجلس وكوني من نسل يهود، أرى أنه لا يمكن تكريم دولة أسسها أيديولوجية صهيونية استيطانية ومتطرفة ترتكب الإبادة الجماعية في الوقت الحالي".

من جانبها، أشارت رئيسة المجلس البلدي أليخاندرا فالي إلى أن البلدة لا يمكنها أن تظل غير مكترثة بالألم عندما يكون هناك عشرات الآلاف من الأطفال الذين قُتلوا بأسوأ الطرق، وأصبحوا يتامى أو يعانون من الجوع.

وأأضاف المحامي لويس ماريو ريندون، الذي كان وراء هذه المبادرة، قائلًا: "لا يمكننا تكريم (إسرائيل) في نيونوآ أو في تشيلي بأكملها عندما تنتهك القانون الدولي".